Soirée chauve-souris Joué-lès-Tours

Soirée chauve-souris

Boulevard des Bretonnières Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-08-27 20:00:00

fin : 2025-08-27 23:00:00

Animée par l’association Vespéra Nature

Venez nombreux découvrir le monde magique des chiroptères, mammifère ailé unique en son genre qui fait l’objet de légendes et superstitions.

Après un temps de présentation animé par Virginie de l’association Vespéra, nous partirons à leur recherche …

Après un temps de présentation animé par Virginie de l’association Vespéra, nous partirons à leur recherche au cœur de la nuit munis de batbox, des détecteurs à ultrasons.

Le programme en détail

20h-21h Pique-nique partagé. Apportez un drap, des boissons et victuailles.

21h-21h30 mini-conférence sur les chauves-souris

21h30-23h sortie bat-nocturne

À partir de 6 ans. .

Boulevard des Bretonnières Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Hosted by the Vespéra Nature association

Come and discover the magical world of chiropterans, unique winged mammals that are the subject of legends and superstitions.

After a presentation by Virginie from the Vespéra association, we’ll set off in search of them …

German :

Animiert durch den Verein Vespéra Nature

Entdecken Sie die magische Welt der Chiroptera, eines einzigartigen geflügelten Säugetiers, das Gegenstand von Legenden und Aberglauben ist.

Nach einer Einführung durch Virginie vom Verein Vespéra werden wir uns auf die Suche nach ihnen machen …

Italiano :

Organizzato dall’Associazione Natura Vespéra

Venite a scoprire il magico mondo dei chirotteri, mammiferi alati unici al mondo, oggetto di leggende e superstizioni.

Dopo una presentazione di Virginie dell’associazione Vespéra, partiremo alla loro ricerca …

Espanol :

Organizado por la asociación Vespéra Nature

Venga a descubrir el mágico mundo de los quirópteros, singulares mamíferos alados que son objeto de leyendas y supersticiones.

Tras una presentación a cargo de Virginie, de la asociación Vespéra, saldremos en su busca…

