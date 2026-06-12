Soirée chauves-souris et autres animaux nocturnes Route de l’Etang Belleville-en-Caux vendredi 10 juillet 2026.

Belleville-en-Caux

Soirée chauves-souris et autres animaux nocturnes

Route de l’Etang Maison de la Chasse et de la Nature Belleville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez découvrir nos voisins nocturnes et les solutions pour les protéger lors d’une animation en salle suivie d’une sortie nature. .

Route de l’Etang Maison de la Chasse et de la Nature Belleville-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 52 93 62 jlaluc@fdc76.com

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English : Soirée chauves-souris et autres animaux nocturnes

L’événement Soirée chauves-souris et autres animaux nocturnes Belleville-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux