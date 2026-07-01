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Soirée chauves-souris, Petit bois, en face du 25 rue Edmont Michelet à Soissons, Soissons

lundi 6 juillet 2026 · Petit bois, en face du 25 rue Edmont Michelet à Soissons · Soissons

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Lieu
Petit bois, en face du 25 rue Edmont Michelet à Soissons
Adresse
soissons
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Tarif
Sur inscription

Soirée chauves-souris Lundi 6 juillet, 20h00 Petit bois, en face du 25 rue Edmont Michelet à Soissons Aisne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T20:00:00+02:00 – 2026-07-06T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-06T20:00:00+02:00 – 2026-07-06T22:30:00+02:00

Pique-nique partagé
Présentation des espèces
Balade nocturne
Inscription obligatoire auprès de Sophie 06 60 29 22 39 ou sophie.bourlet@lpo.fr

Petit bois, en face du 25 rue Edmont Michelet à Soissons soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 29 22 39 »}, {« type »: « email », « value »: « sophie.bourlet@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:sophie.bourlet@lpo.fr »}]
Soirée chauves-souris

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