Soirée chauves-souris, Petit bois, en face du 25 rue Edmont Michelet à Soissons, Soissons
lundi 6 juillet 2026 · Petit bois, en face du 25 rue Edmont Michelet à Soissons · Soissons
Informations pratiques
Soirée chauves-souris Lundi 6 juillet, 20h00 Petit bois, en face du 25 rue Edmont Michelet à Soissons Aisne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T20:00:00+02:00 – 2026-07-06T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-06T20:00:00+02:00 – 2026-07-06T22:30:00+02:00
Pique-nique partagé
Présentation des espèces
Balade nocturne
Inscription obligatoire auprès de Sophie 06 60 29 22 39 ou sophie.bourlet@lpo.fr
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Soirée chauves-souris
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