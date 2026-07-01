Soirée chauves-souris, Petit bois, en face du 25 rue Edmont Michelet à Soissons, Soissons

lundi 6 juillet 2026 · Petit bois, en face du 25 rue Edmont Michelet à Soissons · Soissons

Informations pratiques

Soirée chauves-souris Lundi 6 juillet, 20h00 Petit bois, en face du 25 rue Edmont Michelet à Soissons Aisne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T20:00:00+02:00 – 2026-07-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-06T20:00:00+02:00 – 2026-07-06T22:30:00+02:00

Pique-nique partagé

Présentation des espèces

Balade nocturne

Inscription obligatoire auprès de Sophie 06 60 29 22 39 ou sophie.bourlet@lpo.fr

Petit bois, en face du 25 rue Edmont Michelet à Soissons soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 29 22 39 »}, {« type »: « email », « value »: « sophie.bourlet@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:sophie.bourlet@lpo.fr »}]

Soirée chauves-souris