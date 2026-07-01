Informations pratiques

Ménil-de-Senones

Soirée Chavande

Terrain communal du Paquis Ménil-de-Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :

2026-07-25

Soirée chavande haute en couleur avec le concert des Hat Guys, la relève de la Garde de Salm, Dj Sandra, feu d’artifice et chavande !

Venez passer une soirée d’été avec beaucoup d’ambiance !Tout public

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Terrain communal du Paquis Ménil-de-Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 68 18 01 50

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English :

A colorful Chavande evening featuring a concert by the Hat Guys, the Salm Guard’s new recruits, DJ Sandra, fireworks, and Chavande!

Come spend a summer evening with a great atmosphere!

L’événement Soirée Chavande Ménil-de-Senones a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES