Soirée Chavande Ménil-de-Senones
samedi 25 juillet 2026 · Ménil-de-Senones
Informations pratiques
Ménil-de-Senones
Soirée Chavande
Terrain communal du Paquis Ménil-de-Senones Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25 23:59:00
Date(s) :
2026-07-25
Soirée chavande haute en couleur avec le concert des Hat Guys, la relève de la Garde de Salm, Dj Sandra, feu d’artifice et chavande !
Venez passer une soirée d’été avec beaucoup d’ambiance !Tout public
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Terrain communal du Paquis Ménil-de-Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 68 18 01 50
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English :
A colorful Chavande evening featuring a concert by the Hat Guys, the Salm Guard’s new recruits, DJ Sandra, fireworks, and Chavande!
Come spend a summer evening with a great atmosphere!
L’événement Soirée Chavande Ménil-de-Senones a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES