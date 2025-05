Soirée Chevreau à l’oseille à St-Gervais – Saint-Symphorien-de-Thénières, 21 juin 2025 07:00, Saint-Symphorien-de-Thénières.

Aveyron

Soirée Chevreau à l’oseille à St-Gervais Saint-Symphorien-de-Thénières Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Repas chevreau à l’oseille à partir de 20h30 à la salle des fêtes. Repas animé par Alain Manhès

Réservation auprès de Christian au 06.72.75.40.86 .

Saint-Symphorien-de-Thénières 12460 Aveyron Occitanie +33 6 72 75 40 86

English :

Meal of kid with sorrel from 8:30 pm in the village hall. Dinner hosted by Alain Manhès

German :

Mahlzeit Zicklein mit Sauerampfer ab 20:30 Uhr im Festsaal. Das Essen wird von Alain Manhès moderiert

Italiano :

Cena a base di capretto con acetosella dalle 20.30 nella sala del villaggio. Ospitato da Alain Manhès

Espanol :

Comida de cabrito con acedera a partir de las 20h30 en la sala del pueblo. Organizado por Alain Manhès

