Soirée chez les vautours Maison des Accompagnateurs RDV PARKING DE SAINT JEAN DES BALMES Veyreau 9 juillet 2025 07:00

Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-10

2025-07-16

2025-07-17

2025-07-23

2025-07-24

2025-07-28

2025-07-30

2025-07-31

2025-08-06

2025-08-07

2025-08-13

2025-08-14

2025-08-20

2025-08-21

2025-08-27

Vivez l’expérience décalée d’une randonnée au crépuscule à la rencontre des grands planeurs.

Prévoir chaussures fermées, sac à dos, lampe frontale et bouteille d’eau.

Une randonnée au crépuscule récompensée par un point de vue sur le vol majestueux des vautours et un coucher de soleil exceptionnel. Randonnée d’environ 6 km (selon niveau des participants) et 200 mètres de dénivelé.

Randonnée tous les jeudis soir de juillet et d’août 2025.

Horaire de départ 18h30

Point de départ Saint Jean des Balmes sur le Causse Noir.

Sortie supplémentaire le vendredi soir possible Réservation 24 h avant obligatoire

Pique-nique et visite de la maison des vautours inclus.

Adulte

29,00 €

A partir de 13 ans inclus

Enfants

24,00 €

A partir de 6 ans jusqu’à 12 ans inclus

Famille

98,00 €

Famille = 2 adultes + 2 enfants

Veyreau 12720 Aveyron Occitanie +33 6 79 72 88 75 maisondesaccompagnateurs@orange.fr

English :

Enjoy the unusual experience of a twilight hike to meet the great gliders.

German :

Erleben Sie die ungewöhnliche Erfahrung einer Wanderung in der Abenddämmerung, um die großen Segelflieger zu treffen.

Italiano :

Godetevi l’insolita esperienza di un’escursione crepuscolare per incontrare i grandi alianti.

Espanol :

Disfrute de la insólita experiencia de una excursión crepuscular para conocer a los grandes planeadores.

