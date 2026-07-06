Soirée chez les vautours Maison des Accompagnateurs RDV PARKING DE SAINT JEAN DES BALMES Veyreau
lundi 6 juillet 2026 · RDV PARKING DE SAINT JEAN DES BALMES · Veyreau
Informations pratiques
Veyreau
Soirée chez les vautours Maison des Accompagnateurs
RDV PARKING DE SAINT JEAN DES BALMES MAISON DES ACCOMPAGNATEURS Veyreau Aveyron
Tarif : – – EUR
105
Tarif Groupe
FORFAIT FAMILLE
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07
Vivez l’expérience décalée d’une randonnée au crépuscule à la rencontre des grands planeurs.
Prévoir chaussures fermées, sac à dos, lampe frontale et bouteille d’eau.
Une randonnée au crépuscule récompensée par un point de vue sur le vol majestueux des vautours et un coucher de soleil exceptionnel. Randonnée d’environ 6 km (selon niveau des participants) et 200 mètres de dénivelé.
JEUDIS ET MERCREDIS SOIRS EN JUILLET ET AOUT 2025
Horaire de départ 18h00
Point de départ Saint Jean des Balmes sur le Causse Noir.
Sortie supplémentaire le vendredi soir possible Réservation 24 h avant obligatoire
Pique-nique et visite de la maison des vautours inclus.
Adulte
29,00 €
A partir de 13 ans inclus
Enfants
26,00 €
A partir de 6 ans jusqu’à 12 ans inclus
Famille
105,00 €
Famille = 2 adultes + 2 enfants
CLIQUER ICI POUR RESERVER 105 .
RDV PARKING DE SAINT JEAN DES BALMES MAISON DES ACCOMPAGNATEURS Veyreau 12720 Aveyron Occitanie +33 6 79 72 88 75 maisondesaccompagnateurs@orange.fr
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English :
Enjoy the unusual experience of a twilight hike to meet the great gliders.
L’événement Soirée chez les vautours Maison des Accompagnateurs Veyreau a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)