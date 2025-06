SOIRÉE CHEZ Ô DIT VIN Clermont-l’Hérault 4 juillet 2025 07:00

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Venez découvrir et déguster les vins du domaine de la Grande Sieste, un excellent domaine qui saura éveiller les consciences et les papilles ! Suivi d’un concert de Franck Lopez qui saura vous danser toute la soirée sur les reprises festives, accompagné de son violon et de son répertoire dansant et varié. .

2 Allée Roger Salengro

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07

English :

Discover and taste the wines of the Domaine de la Grande Sieste. Followed by a concert by Franck Lopez and his violin.

German :

Entdecken und verkosten Sie die Weine der Domaine de la Grande Sieste. Anschließend folgt ein Konzert von Franck Lopez und seiner Violine.

Italiano :

Venite a scoprire e a degustare i vini del Domaine de la Grande Sieste. Seguirà un concerto di Franck Lopez e del suo violino.

Espanol :

Venga a descubrir y degustar los vinos del Domaine de la Grande Sieste. Seguido de un concierto de Franck Lopez y su violín.

