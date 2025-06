SOIRÉE CHEZ « Ô DIT VIN » Clermont-l’Hérault 25 juillet 2025 07:00

Hérault

SOIRÉE CHEZ « Ô DIT VIN » 2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Le caviste « Ô dit vin » vous invite à une soirée conviviale pour venir déguster les vins Clos du Lucquier. Suivi d’un concert de Dounia Arssi & Loly Garito.

Le caviste « Ô dit vin » vous invite à une soirée conviviale pour venir déguster les vins Clos du Lucquier. Suivi d’un concert de Dounia Arssi & Loly Garito (danseuse orientale).

Pour le plaisir de vos yeux, de vos oreilles et de papilles ! .

2 Allée Roger Salengro

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07

English :

Wine merchant « Ô dit vin » invites you to a convivial evening to taste Clos du Lucquier wines. Followed by a concert by Dounia Arssi & Loly Garito.

German :

Der Weinhändler « Ô dit vin » lädt Sie zu einem geselligen Abend ein, an dem Sie die Weine Clos du Lucquier verkosten können. Anschließend folgt ein Konzert von Dounia Arssi & Loly Garito.

Italiano :

L’enoteca « Ô dit vin » vi invita a una serata conviviale per degustare i vini di Clos du Lucquier. Seguirà un concerto di Dounia Arssi & Loly Garito.

Espanol :

El comerciante de vinos « Ô dit vin » le invita a una velada de convivencia para degustar los vinos de Clos du Lucquier. A continuación, concierto de Dounia Arssi & Loly Garito.

L’événement SOIRÉE CHEZ « Ô DIT VIN » Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS