Soirée Chic Détail Choc Vign’au T Vignot

Soirée Chic Détail Choc
Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot Meuse
Une soirée élégante, festive et pleine de surprises, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Le Vign’Au T vous attend pour une soirée inoubliable.Tout public
Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 7 68 15 53 85
English :
An elegant, festive evening full of surprises, in a warm and friendly atmosphere.
Le Vign’Au T awaits you for an unforgettable evening.
