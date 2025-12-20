Soirée Chic Détail Choc Vign’au T Vignot

Soirée Chic Détail Choc

Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18 23:59:00

2026-04-18

Une soirée élégante, festive et pleine de surprises, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Le Vign’Au T vous attend pour une soirée inoubliable.Tout public

Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 7 68 15 53 85

English :

An elegant, festive evening full of surprises, in a warm and friendly atmosphere.

Le Vign’Au T awaits you for an unforgettable evening.

