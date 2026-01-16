Soirée Chic&Choc Salle des fêtes Saint-Morillon
Soirée Chic&Choc
Salle des fêtes 491 Route de Castres Saint-Morillon Gironde
2026-02-07
2026-02-07
2026-02-07
La prochaine soirée à ne pas manquer, avec un thème original et festif “Haut chic, bas choc”
Une soirée animée par DJ Music Flow qui promet déjà de beaux moments de partage… et à laquelle nous espérons vous voir très nombreux ! .
Salle des fêtes 491 Route de Castres Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 90 68 66 comitedesfetesstmo@hotmail.com
