Soirée Chic&Choc Salle des fêtes Saint-Morillon

Soirée Chic&Choc

Salle des fêtes 491 Route de Castres Saint-Morillon Gironde

La prochaine soirée à ne pas manquer, avec un thème original et festif “Haut chic, bas choc”

Une soirée animée par DJ Music Flow qui promet déjà de beaux moments de partage… et à laquelle nous espérons vous voir très nombreux ! .

Salle des fêtes 491 Route de Castres Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 90 68 66 comitedesfetesstmo@hotmail.com

