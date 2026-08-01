Soirée Chill Musique, repas, à la Ferme de Léo Saint Etienne des Landes Villefranche-du-Périgord

Informations pratiques

Villefranche-du-Périgord

Soirée Chill Musique, repas, à la Ferme de Léo

Saint Etienne des Landes La ferme de Léo Villefranche-du-Périgord Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Soirée Chill en pleine nature à La Ferme de Léo (3491 route de Saint-Étienne-des-Landes) sous le signe de la convivialité, du partage, et de la la bonne musique avec le groupe EILA à 19h30.

Réservations au 06 62 03 41 92.

Soirée Chill en pleine nature à La Ferme de Léo (3491 route de Saint-Étienne-des-Landes) sous le signe de la convivialité, du partage, et de la la bonne musique avec le groupe EILA à 19h30.

Ambiance chaleureuse et détendue garantie, une occasion rêvée de chanter, profiter et passer un bon moment entre amis, en famille ou voisins.

Au Menu Melon -Carbonnade flamande avec pommes de terre -cabécou et salade Glaces au choix Tarif 25 €

Concert uniquement 10 €

Réservations au 06 62 03 41 92. .

Saint Etienne des Landes La ferme de Léo Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 03 41 92

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English : Soirée Chill Musique, repas, à la Ferme de Léo

Chill Evening in the Heart of Nature at La Ferme de Léo (3491 Route de Saint-Étienne-des-Landes)—a night of fun, togetherness, and great music with the band EILA at 7:30 p.m.

Reservations at 06 62 03 41 92.

L’événement Soirée Chill Musique, repas, à la Ferme de Léo Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2026-08-07 par Périgord Noir Vallée Dordogne