Soirée Chill Musique, repas, à la Ferme de Léo Saint Etienne des Landes Villefranche-du-Périgord
vendredi 14 août 2026 · Saint Etienne des Landes · Villefranche-du-Périgord
Informations pratiques
Villefranche-du-Périgord
Soirée Chill Musique, repas, à la Ferme de Léo
Saint Etienne des Landes La ferme de Léo Villefranche-du-Périgord Dordogne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Soirée Chill en pleine nature à La Ferme de Léo (3491 route de Saint-Étienne-des-Landes) sous le signe de la convivialité, du partage, et de la la bonne musique avec le groupe EILA à 19h30.
Réservations au 06 62 03 41 92.
Soirée Chill en pleine nature à La Ferme de Léo (3491 route de Saint-Étienne-des-Landes) sous le signe de la convivialité, du partage, et de la la bonne musique avec le groupe EILA à 19h30.
Ambiance chaleureuse et détendue garantie, une occasion rêvée de chanter, profiter et passer un bon moment entre amis, en famille ou voisins.
Au Menu Melon -Carbonnade flamande avec pommes de terre -cabécou et salade Glaces au choix Tarif 25 €
Concert uniquement 10 €
Réservations au 06 62 03 41 92. .
Saint Etienne des Landes La ferme de Léo Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 03 41 92
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English : Soirée Chill Musique, repas, à la Ferme de Léo
Chill Evening in the Heart of Nature at La Ferme de Léo (3491 Route de Saint-Étienne-des-Landes)—a night of fun, togetherness, and great music with the band EILA at 7:30 p.m.
Reservations at 06 62 03 41 92.
L’événement Soirée Chill Musique, repas, à la Ferme de Léo Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2026-08-07 par Périgord Noir Vallée Dordogne