Soirée Chippendales

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

2025-11-22 22:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Du show, muscle et des corps dénudés.

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

English :

Show, muscle and naked bodies.

German :

Show, Muskeln und nackte Körper.

Italiano :

Spettacolo, muscoli e corpi nudi.

Espanol :

Espectáculo, músculos y cuerpos desnudos.

L’événement Soirée Chippendales Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS