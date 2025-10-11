Soirée chippendales VS coyote girl Lieu-dit À la Garenne Villandraut
Soirée chippendales VS coyote girl Lieu-dit À la Garenne Villandraut samedi 11 octobre 2025.
Soirée chippendales VS coyote girl
Lieu-dit À la Garenne Le Roi Kysmar Villandraut Gironde
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Le Roi Kysmar présente sa soirée chippendales VS coyote girl !
REPAS
Salade tex-mex
T-bone de porc
Cheesecake revisité
Sur réservation .
Lieu-dit À la Garenne Le Roi Kysmar Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 33 91 info@le-roi-kysmar.com
English : Soirée chippendales VS coyote girl
German : Soirée chippendales VS coyote girl
Italiano :
Espanol : Soirée chippendales VS coyote girl
L’événement Soirée chippendales VS coyote girl Villandraut a été mis à jour le 2025-10-02 par La Gironde du Sud