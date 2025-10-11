Soirée chippendales VS coyote girl Lieu-dit À la Garenne Villandraut

Soirée chippendales VS coyote girl Lieu-dit À la Garenne Villandraut samedi 11 octobre 2025.

Lieu-dit À la Garenne Le Roi Kysmar Villandraut Gironde

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Le Roi Kysmar présente sa soirée chippendales VS coyote girl !

REPAS

Salade tex-mex

T-bone de porc

Cheesecake revisité

Sur réservation .

Lieu-dit À la Garenne Le Roi Kysmar Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 33 91 info@le-roi-kysmar.com

