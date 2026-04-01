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soirée choc des generations Laulne

soirée choc des generations Laulne samedi 25 avril 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 50430 Laulne

Département : Manche

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Laulne

soirée choc des generations

Le Bourg Laulne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 23:59:00

Date(s) :
2026-04-25

SOIRÉE CHOC DES GÉNÉRATIONS
Années 80 vs aujourd’hui… quelle génération mettra le feu à la piste ?

Venez danser dans une ambiance festive et conviviale au son des plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui !

Au programme
Musique, danse et bonne humeur toute la soirée !

Restauration sur place
Saucisses • Merguez • Frites

Buvette sur place

Venez entre amis, en famille… et choisissez votre camp !   .

Le Bourg Laulne 50430 Manche Normandie +33 6 24 90 10 90  comitedesfetes.vesly@gmail.com

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English : soirée choc des generations

L’événement soirée choc des generations Laulne a été mis à jour le 2026-04-14 par Côte Ouest Centre Manche