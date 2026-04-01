soirée choc des generations Laulne
soirée choc des generations Laulne samedi 25 avril 2026.
Laulne
soirée choc des generations
Le Bourg Laulne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 23:59:00
Date(s) :
2026-04-25
SOIRÉE CHOC DES GÉNÉRATIONS
Années 80 vs aujourd’hui… quelle génération mettra le feu à la piste ?
Venez danser dans une ambiance festive et conviviale au son des plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui !
Au programme
Musique, danse et bonne humeur toute la soirée !
Restauration sur place
Saucisses • Merguez • Frites
Buvette sur place
Venez entre amis, en famille… et choisissez votre camp ! .
Le Bourg Laulne 50430 Manche Normandie +33 6 24 90 10 90 comitedesfetes.vesly@gmail.com
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English : soirée choc des generations
L’événement soirée choc des generations Laulne a été mis à jour le 2026-04-14 par Côte Ouest Centre Manche