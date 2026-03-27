Soirée Chorale avec Filent Les Notes Beaumont-en-Véron

Soirée Chorale avec Filent Les Notes 14 Rue du 8 Mai 1945 Beaumont-en-Véron 2026-04-11

Soirée Chorale avec Filent Les Notes Beaumont-en-Véron samedi 11 avril 2026.

Soirée Chorale avec Filent Les Notes

14 Rue du 8 Mai 1945 Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Les Vignerons du Véron vous invitent à une soirée chorale en compagnie de l’Ensemble Vocal Filent Les Notes .
Nos amis du Berry viennent chanter pour la première fois dans le 37 !
Les Vignerons du Véron vous invitent à une soirée chorale en compagnie de l’Ensemble Vocal Filent Les Notes .
Nos amis du Berry viennent chanter pour la première fois dans le 37 !   .

14 Rue du 8 Mai 1945 Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 86 17  mdv.veron@gmail.com

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English :

Les Vignerons du Véron invite you to a choral evening with the Ensemble Vocal Filent Les Notes .
Our friends from Berry are coming to sing for the first time in the 37!

L’événement Soirée Chorale avec Filent Les Notes Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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