Soirée Chorale avec Filent Les Notes Beaumont-en-Véron
Soirée Chorale avec Filent Les Notes Beaumont-en-Véron samedi 11 avril 2026.
Soirée Chorale avec Filent Les Notes
14 Rue du 8 Mai 1945 Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Les Vignerons du Véron vous invitent à une soirée chorale en compagnie de l’Ensemble Vocal Filent Les Notes .
Nos amis du Berry viennent chanter pour la première fois dans le 37 !
Les Vignerons du Véron vous invitent à une soirée chorale en compagnie de l’Ensemble Vocal Filent Les Notes .
Nos amis du Berry viennent chanter pour la première fois dans le 37 ! .
14 Rue du 8 Mai 1945 Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 86 17 mdv.veron@gmail.com
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English :
Les Vignerons du Véron invite you to a choral evening with the Ensemble Vocal Filent Les Notes .
Our friends from Berry are coming to sing for the first time in the 37!
L’événement Soirée Chorale avec Filent Les Notes Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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