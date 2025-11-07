Soirée Chorale Saint-Pierre-du-Chemin
Soirée Chorale
salle des Halles Saint-Pierre-du-Chemin Vendée
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-07 20:00:00
Soirée chorale organisée par l’association Clair de Lune, à la salle des Halles
– 1ère partie Chorale BAJEC
– 2ème partie Chorale Cant’Orbrie
Entrée payante
Réservation conseillée .
salle des Halles Saint-Pierre-du-Chemin 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 20 94 59 39
