Soirée Chorale Saint-Pierre-du-Chemin

salle des Halles Saint-Pierre-du-Chemin Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Soirée chorale organisée par l’association Clair de Lune, à la salle des Halles

– 1ère partie Chorale BAJEC

– 2ème partie Chorale Cant’Orbrie

Entrée payante

Réservation conseillée .

salle des Halles Saint-Pierre-du-Chemin 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 20 94 59 39

