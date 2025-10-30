Soirée chorale • Vocal Kids en concert Ménestreau-en-Villette

Soirée chorale • Vocal Kids en concert Ménestreau-en-Villette jeudi 30 octobre 2025.

Soirée chorale • Vocal Kids en concert

2915 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 20:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Jeudi 30 octobre à 20h, le Domaine du Ciran à Ménestreau-en-Villette accueillera la chorale Vocal Kids, sous la direction du talentueux chef de chœur Bryan Kabangu.

Sur scène, une vingtaine d’enfants passionnés partageront leur énergie et leur joie à travers un répertoire coloré et émouvant.

Soirée chorale au Domaine du Ciran Vocal Kids en concert

Jeudi 30 octobre à 20h, le Domaine du Ciran à Ménestreau-en-Villette accueillera la chorale Vocal Kids, sous la direction du talentueux chef de chœur Bryan Kabangu.

Sur scène, une vingtaine d’enfants passionnés partageront leur énergie et leur joie à travers un répertoire coloré et émouvant. Un moment musical plein de vie, d’émotion et d’espoir, à savourer en famille dans un cadre naturel unique

Jeudi 30 octobre 20h00

Domaine du Ciran Ménestreau-en-Villette

Chef de chœur Bryan Kabangu

Entrée libre

Laissez-vous porter par les voix des Vocal Kids et venez vivre une soirée pleine de douceur et d’harmonie ! .

2915 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com

English :

On Thursday October 30 at 8pm, Domaine du Ciran in Ménestreau-en-Villette welcomes the Vocal Kids choir, under the direction of talented conductor Bryan Kabangu.

On stage, some twenty enthusiastic children will share their energy and joy through a colorful and moving repertoire.

German :

Am Donnerstag, den 30. Oktober um 20 Uhr wird in der Domaine du Ciran in Ménestreau-en-Villette der Chor Vocal Kids unter der Leitung des talentierten Chorleiters Bryan Kabangu auftreten.

Auf der Bühne werden etwa zwanzig begeisterte Kinder ihre Energie und Freude durch ein buntes und bewegendes Repertoire teilen.

Italiano :

Giovedì 30 ottobre alle 20.00, il Domaine du Ciran di Ménestreau-en-Villette accoglierà il coro Vocal Kids, diretto dal talentuoso direttore Bryan Kabangu.

Sul palco, una ventina di bambini entusiasti condivideranno la loro energia e la loro gioia attraverso un repertorio colorato e commovente.

Espanol :

El jueves 30 de octubre a las 20.00 horas, el Domaine du Ciran de Ménestreau-en-Villette acogerá al coro Vocal Kids, bajo la dirección del talentoso director Bryan Kabangu.

En el escenario, una veintena de niños entusiastas compartirán su energía y su alegría a través de un repertorio colorista y conmovedor.

L’événement Soirée chorale • Vocal Kids en concert Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2025-10-17 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN