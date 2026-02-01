Soirée Chorales Quai Thannaron Bourg-lès-Valence
Soirée Chorales Quai Thannaron Bourg-lès-Valence mercredi 25 février 2026.
Soirée Chorales
Quai Thannaron CENTRE MUSICAL Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 19:00:00
fin : 2026-02-25 20:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Soirée musicale avec 4 chorales qui se partageront la scène.
.
Quai Thannaron CENTRE MUSICAL Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 86 95 contact@cmblv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical evening with 4 choirs sharing the stage.
L’événement Soirée Chorales Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-12 par Valence Romans Tourisme