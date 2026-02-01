Soirée Chorales Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Soirée Chorales

Quai Thannaron CENTRE MUSICAL Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2026-02-25 19:00:00

fin : 2026-02-25 20:30:00

2026-02-25

Soirée musicale avec 4 chorales qui se partageront la scène.

Quai Thannaron CENTRE MUSICAL Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 86 95 contact@cmblv.fr

English :

Musical evening with 4 choirs sharing the stage.

