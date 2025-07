Soirée chorégraphie au Château de Taurines Centrès

Soirée chorégraphie au Château de Taurines Centrès samedi 26 juillet 2025.

Soirée chorégraphie au Château de Taurines

Lieu-dit Taurines Centrès Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Venez découvrir ce magnifique château, ainsi que la compagnie Singulier Pluriel !

Dès 19h Restauration possible.

A 21h Murmures d’Outrenoir par la compagnie Singulier Pluriel.

Chorégraphie inspirée par l’artiste Pierre Soulages.



Une forme poétique et dansée qui conjugue danse et langue des signes autour de l’outrenoir de l’artiste Pierre Soulages. Une danse qui donne vie à l’œuvre par la mise en jeu des corps, une œuvre qui enrichit l’esthétique de la danse.

Laissez-vous emporter dans un tourbillon gestuel, une symphonie des corps qui se font et se défont et qui nous murmurent que, au-delà du noir, dans les anfractuosités de la matière, vient toujours se lover la lumière.

Spectacle bilingue français et langue des signes.

Possibilité de réserver les spectacles sur le site du château. 15 .

Lieu-dit Taurines Centrès 12120 Aveyron Occitanie chateaudetaurinesaveyron@gmail.com

English :

Come and discover this magnificent château, and the Singulier Pluriel company!

German :

Kommen Sie und entdecken Sie dieses wunderschöne Schloss sowie die Kompanie Singulier Pluriel!

Italiano :

Venite a scoprire questo magnifico castello e la compagnia Singulier Pluriel!

Espanol :

Venga a descubrir este magnífico castillo y la compañía Singulier Pluriel

L’événement Soirée chorégraphie au Château de Taurines Centrès a été mis à jour le 2025-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)