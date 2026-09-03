Soirée chorégraphique Studios de danse Mâcon
vendredi 11 décembre 2026 · Studios de danse · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Soirée chorégraphique
Studios de danse 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 19:00:00
fin : 2026-12-11 20:00:00
Date(s) :
2026-12-11
La compagnie Désoblique rencontre les élèves de danse contemporaine, pour un atelier suivi d’une restitution. .
Studios de danse 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 conservatoire@mb-agglo.com
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English : Soirée chorégraphique
L’événement Soirée chorégraphique Mâcon a été mis à jour le 2026-09-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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