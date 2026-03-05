Soirée Chorégraphique Tamm Kreiz 5 ème édition Salle avel dro Plozévet

Soirée Chorégraphique Tamm Kreiz 5 ème édition

Salle avel dro 39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Venez découvrir les créations originales des professeures de l’association, ainsi que la toute nouvelle pièce Ensemble , née de plusieurs semaines de travail aux côtés des chorégraphes Marie Christophe et Yohann Têté.

La soirée sera également l’occasion de mettre en lumière le travail d’écoles et d’associations du territoire breton, dont certaines feront spécialement le déplacement depuis Rennes.

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée artistique unique. .

Salle avel dro 39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 82 62 55

