Soirée chou farci Le bourg Argences en Aubrac

Lacalm Argences en Aubrac Aveyron
Menu à emporter
Vendredi 2026-02-13
2026-02-13
2026-02-13
Soirée chou farci pour nos ainés !
Organisé par le Rotaract Nord Aveyron.
Soirée pour nos ainés ! Les bénéfices seront reversés à la Maison de Retraite de Laguiole et à l’Amicale des Résidents du Bon Accueil à Ste Geneviève sur Argence.
Menu 15 €
chou farci en croûte
riz pilaf
fromage
tarte aux pommes ou millefeuille
Menu 12 € ( à emporter)
chou farci, riz pilaf et tarte aux pommes 12 .
Le bourg Lacalm Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 86 40 39 76
English :
Stuffed cabbage evening for our seniors!
Organized by Rotaract Nord Aveyron.
L’événement Soirée chou farci Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-01-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)