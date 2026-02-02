Soirée chou farci Le bourg Argences en Aubrac

Soirée chou farci

Soirée chou farci pour nos ainés !

Organisé par le Rotaract Nord Aveyron.

Soirée pour nos ainés ! Les bénéfices seront reversés à la Maison de Retraite de Laguiole et à l’Amicale des Résidents du Bon Accueil à Ste Geneviève sur Argence.

Menu 15 €

chou farci en croûte

riz pilaf

fromage

tarte aux pommes ou millefeuille

Menu 12 € ( à emporter)

chou farci, riz pilaf et tarte aux pommes 12 .

Le bourg Lacalm Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 7 86 40 39 76

English :

Stuffed cabbage evening for our seniors!

Organized by Rotaract Nord Aveyron.

