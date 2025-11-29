Soirée Chou Farci Sénergues
Soirée Chou Farci
Sénergues Aveyron
Début : Samedi 2025-11-29
Soirée repas chou farci le samedi 29 novembre à 20h à la salle des fêtes de Sénergues.
Soirée animée par le groupe No Soucy Duo.
Sur réservation. .
Sénergues 12320 Aveyron Occitanie +33 6 62 94 58 52
English :
Stuffed cabbage dinner on Saturday November 29 at 8pm at the Sénergues village hall.
German :
Abendveranstaltung zum Essen mit gefülltem Kohl am Samstag, den 29. November um 20 Uhr im Festsaal von Senergues.
Italiano :
Cena a base di cavoli ripieni sabato 29 novembre alle 20.00 nella sala del villaggio di Sénergues.
Espanol :
Cena de coles rellenas el sábado 29 de noviembre a las 20.00 h en la sala de fiestas de Sénergues.
