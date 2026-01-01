Soirée Chou, Rires et Connivences Salle Hélène Neveur Thénac
Soirée Chou, Rires et Connivences Salle Hélène Neveur Thénac samedi 31 janvier 2026.
Soirée Chou, Rires et Connivences
Salle Hélène Neveur Rue de la Paix Thénac Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Dîner mystérieux, participatif et gourmand… autour d’un concept made in Thénac !
Laissez-vous tenter par cette soirée où la convivialité reste le maître mot, avec des animations surprises.
Formule Spectacle + Repas + Apéritif + Verre + Dessert.
Salle Hélène Neveur Rue de la Paix Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 75 80 30
English :
A mysterious, participatory and gourmet dinner… based on a concept made in Thénac !
Let yourself be tempted by this evening of conviviality and surprise entertainment.
Package: Show + Meal + Aperitif + Drink + Dessert.
