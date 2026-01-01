Soirée Chou, Rires et Connivences Salle Hélène Neveur Thénac

Soirée Chou, Rires et Connivences

Salle Hélène Neveur Rue de la Paix Thénac Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Dîner mystérieux, participatif et gourmand… autour d’un concept made in Thénac !

Laissez-vous tenter par cette soirée où la convivialité reste le maître mot, avec des animations surprises.

Formule Spectacle + Repas + Apéritif + Verre + Dessert.

Salle Hélène Neveur Rue de la Paix Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 75 80 30

English :

A mysterious, participatory and gourmet dinner… based on a concept made in Thénac !

Let yourself be tempted by this evening of conviviality and surprise entertainment.

Package: Show + Meal + Aperitif + Drink + Dessert.

