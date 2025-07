SOIRÉE CHOUCHOU AU CAFÉ DE LA MAIRIE Montpellier

SOIRÉE CHOUCHOU AU CAFÉ DE LA MAIRIE Montpellier jeudi 24 juillet 2025.

SOIRÉE CHOUCHOU AU CAFÉ DE LA MAIRIE

14 Rue du Plan d’Agde Montpellier Hérault

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Le 24 juillet, on installe un stand de dégustation au Café de la mairie !

De 18h à 22h, venez goûter Le Chouchou, un vin signé Gérard Bertrand.

Et pour l’occasion… nos tapas du samedi seront aussi de la partie

À grignoter, à siroter, à partager c’est l’été comme on l’aime !

14 Rue du Plan d’Agde Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

On July 24, we’re setting up a tasting booth at the Café de la mairie!

From 6pm to 10pm, come and taste Le Chouchou, a wine by Gérard Bertrand.

And for the occasion? our Saturday tapas will also be on hand?

To nibble, to sip, to share: it’s summer as we like it!

German :

Am 24. Juli richten wir einen Verkostungsstand im Café de la Mairie ein!

Von 18:00 bis 22:00 Uhr können Sie Le Chouchou, einen von Gérard Bertrand signierten Wein, probieren.

Und zu diesem Anlass werden auch unsere Samstags-Tapas angeboten?

Zum Knabbern, Schlürfen und Teilen: Das ist Sommer, wie wir ihn lieben!

Italiano :

Il 24 luglio allestiremo uno stand di degustazione al Café de la mairie!

Dalle 18.00 alle 22.00, venite a degustare Le Chouchou, un vino di Gérard Bertrand.

E per l’occasione saranno presenti anche le nostre tapas del sabato

Da sgranocchiare, da sorseggiare, da condividere: è l’estate che ci piace!

Espanol :

El 24 de julio instalaremos un puesto de degustación en el Café de la mairie

De 18:00 a 22:00, venga a degustar Le Chouchou, un vino de Gérard Bertrand.

Y para la ocasión… nuestras tapas de los sábados también estarán allí..

Para picar, beber y compartir: ¡el verano como a nosotros nos gusta!

