SOIRÉE CHOUCROUTE 80 ans de l’Harmonie Salle des Fêtes Bierné-les-Villages

Salle des Fêtes Place du Foyer Rural Bierné-les-Villages Mayenne

L’Harmonie fête ses 80 ans le 4 octobre 2025 et organise une grande soirée choucroute

Renseignements et inscriptions 02-43-70-67-87 ou 06-88-95-35-21 dom.ml@orange.fr .

+33 2 43 70 67 87 dom.ml@orange.fr

