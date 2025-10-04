SOIRÉE CHOUCROUTE 80 ans de l’Harmonie Salle des Fêtes Bierné-les-Villages
SOIRÉE CHOUCROUTE 80 ans de l’Harmonie Salle des Fêtes Bierné-les-Villages samedi 4 octobre 2025.
SOIRÉE CHOUCROUTE 80 ans de l’Harmonie
Salle des Fêtes Place du Foyer Rural Bierné-les-Villages Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
L’Harmonie fête ses 80 ans le 4 octobre 2025 et organise une grande soirée choucroute
Renseignements et inscriptions 02-43-70-67-87 ou 06-88-95-35-21 dom.ml@orange.fr .
Salle des Fêtes Place du Foyer Rural Bierné-les-Villages 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 67 87 dom.ml@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement SOIRÉE CHOUCROUTE 80 ans de l’Harmonie Bierné-les-Villages a été mis à jour le 2025-09-19 par SUD MAYENNE