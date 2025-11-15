Soirée Choucroute à Aubazine Aubazines
Soirée Choucroute à Aubazine
Aubazines Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-15
Le Comité des Fêtes d’Aubazine organise une grande soirée conviviale autour d’une choucroute garnie, animée par DJ Brutus (Sylvain Bourguet). L’occasion de partager un bon repas dans une ambiance festive et musicale. .
Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 24 88 16
