Soirée choucroute à La Barben Salle Alain Ruault La Barben

Soirée choucroute à La Barben
Samedi 18 octobre 2025 à partir de 20h. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
La Comité des Fêtes de La Barben vous convie à une soirée spéciale ambiance bavaroise et choucroute sont au programme !
Une ambiance festive et bavaroise va planer sur la salle Alain Ruault le Comité des Fêtes célèbre l’Oktober fest !
Une soirée conviviale avec musiques et danses, accompagnée d’un grand repas Choucroute, fromage et dessert. .
Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
It’s a special evening tonight in La Barben let’s celebrate the Oktober fest !
German :
Das Comité des Fêtes de La Barben lädt Sie zu einem besonderen Abend ein: Bayerische Stimmung und Sauerkraut stehen auf dem Programm!
Italiano :
Il Comitato delle Feste di La Barben vi invita a una serata speciale con atmosfera bavarese e crauti!
Espanol :
El Comité des Fêtes de La Barben le invita a una velada especial con ambiente bávaro y chucrut
