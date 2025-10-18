Soirée choucroute à La Barben Salle Alain Ruault La Barben

Soirée choucroute à La Barben Salle Alain Ruault La Barben samedi 18 octobre 2025.

Soirée choucroute à La Barben

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 20h. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

La Comité des Fêtes de La Barben vous convie à une soirée spéciale ambiance bavaroise et choucroute sont au programme !

Une ambiance festive et bavaroise va planer sur la salle Alain Ruault le Comité des Fêtes célèbre l’Oktober fest !



Une soirée conviviale avec musiques et danses, accompagnée d’un grand repas Choucroute, fromage et dessert. .

Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It’s a special evening tonight in La Barben let’s celebrate the Oktober fest !

German :

Das Comité des Fêtes de La Barben lädt Sie zu einem besonderen Abend ein: Bayerische Stimmung und Sauerkraut stehen auf dem Programm!

Italiano :

Il Comitato delle Feste di La Barben vi invita a una serata speciale con atmosfera bavarese e crauti!

Espanol :

El Comité des Fêtes de La Barben le invita a una velada especial con ambiente bávaro y chucrut

L’événement Soirée choucroute à La Barben La Barben a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme du Massif des Costes