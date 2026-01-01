Soirée Choucroute à La Chablisienne Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis

Soirée Choucroute à La Chablisienne Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis samedi 24 janvier 2026.

Soirée Choucroute à La Chablisienne

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Café La Chablisienne Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Soirée Choucroute au Café La Chablisienne.   .

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Café La Chablisienne Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 11 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Choucroute à La Chablisienne

L’événement Soirée Choucroute à La Chablisienne Chablis a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois