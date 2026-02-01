Soirée choucroute B23 Amnéville

Soirée choucroute

B23 13 rue du casino Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

29.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Préparez-vous pour une soirée gourmande et festive !

Le 7 février à partir de 19h, le B23 à Amnéville vous invite à vivre un repas dansant autour d’une délicieuse choucroute traditionnelle, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Ambiance musicale années 80/90 pour chanter, danser et revivre les meilleurs souvenirs !

Au menu choucroute et vacherin glacé vanille framboiseTout public

29.9 .

B23 13 rue du casino Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 6 24 25 05 53 b23events@gmail.com

English :

Get ready for a festive, gourmet evening!

On February 7, starting at 7pm, B23 in Amnéville invites you to enjoy a meal and dance over delicious traditional sauerkraut, in a warm and friendly atmosphere.

An 80s/90s musical atmosphere to sing, dance and relive the best memories!

Menu: sauerkraut and vanilla raspberry vacherin glacé

L’événement Soirée choucroute Amnéville a été mis à jour le 2026-01-30 par DESTINATION AMNEVILLE