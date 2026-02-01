Soirée choucroute B23 Amnéville
B23 13 rue du casino Amnéville Moselle
Préparez-vous pour une soirée gourmande et festive !
Le 7 février à partir de 19h, le B23 à Amnéville vous invite à vivre un repas dansant autour d’une délicieuse choucroute traditionnelle, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Ambiance musicale années 80/90 pour chanter, danser et revivre les meilleurs souvenirs !
Au menu choucroute et vacherin glacé vanille framboiseTout public
B23 13 rue du casino Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 6 24 25 05 53 b23events@gmail.com
English :
Get ready for a festive, gourmet evening!
On February 7, starting at 7pm, B23 in Amnéville invites you to enjoy a meal and dance over delicious traditional sauerkraut, in a warm and friendly atmosphere.
An 80s/90s musical atmosphere to sing, dance and relive the best memories!
Menu: sauerkraut and vanilla raspberry vacherin glacé
