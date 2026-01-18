Soirée choucroute Angoisse
Soirée choucroute Angoisse samedi 7 février 2026.
Soirée choucroute
Salle des fêtes Angoisse Dordogne
Au menu Soupe, choucroute, fromage, tarte aux pommes, 1 bière tarif 25€, -12 ans 12€.
Sur réservation avant le 4 février.
Animation DJ VB événement.
Salle des fêtes Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 15 90 03
English : Soirée choucroute
Menu: Soup, sauerkraut, cheese, apple pie, 1 beer price 25?, -12 years 12?
Reservations required by February 4.
DJ VB event.
