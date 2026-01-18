Soirée choucroute

Salle des fêtes Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Au menu Soupe, choucroute, fromage, tarte aux pommes, 1 bière tarif 25€, -12 ans 12€.

Sur réservation avant le 4 février.

Animation DJ VB événement.

Salle des fêtes Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 15 90 03

English : Soirée choucroute

Menu: Soup, sauerkraut, cheese, apple pie, 1 beer price 25?, -12 years 12?

Reservations required by February 4.

DJ VB event.

L’événement Soirée choucroute Angoisse a été mis à jour le 2026-01-14 par Isle-Auvézère