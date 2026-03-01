Soirée choucroute année 80 Vineuil
Soirée choucroute année 80 Vineuil samedi 7 mars 2026.
Vineuil Indre
Début : Samedi 2026-03-07
Une soirée festive vous attend à Vineuil le 7 mars à partir de 20h avec une soirée choucroute animée par Cyril Musique sur le thème des années 80.
Venez partager un moment convivial autour d’un bon repas et danser sur les plus grands tubes !
Réservation obligatoire.
Ambiance garantie pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur ! 25 .
Vineuil 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 77 17 06 dmarque36@aol.com
English :
80s sauerkraut evening
