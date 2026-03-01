Soirée choucroute année 80 Vineuil

Soirée choucroute année 80

Une soirée festive vous attend à Vineuil le 7 mars à partir de 20h avec une soirée choucroute animée par Cyril Musique sur le thème des années 80.

Venez partager un moment convivial autour d’un bon repas et danser sur les plus grands tubes !

Réservation obligatoire.

Ambiance garantie pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur ! 25 .

Vineuil 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 77 17 06 dmarque36@aol.com

English :

80s sauerkraut evening

