Soirée choucroute années 80-90s La Bazoche-Gouet

Soirée choucroute années 80-90s

Salle des fêtes La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Repas animé par DJ Christophe. Animation proposée par le Comité des Fêtes de La Bazoche Gouet.

Menu apéritif, choucroute, fromage salade, desssert café 25 .

Salle des fêtes La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 81 59 02

English :

Meal hosted by DJ Christophe. Entertainment provided by the Comité des Fêtes de La Bazoche Gouet.

