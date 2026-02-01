Soirée choucroute années 80-90s La Bazoche-Gouet
Soirée choucroute années 80-90s La Bazoche-Gouet samedi 28 février 2026.
Soirée choucroute années 80-90s
Salle des fêtes La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Repas animé par DJ Christophe. Animation proposée par le Comité des Fêtes de La Bazoche Gouet.
Menu apéritif, choucroute, fromage salade, desssert café 25 .
Salle des fêtes La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 81 59 02
Meal hosted by DJ Christophe. Entertainment provided by the Comité des Fêtes de La Bazoche Gouet.
