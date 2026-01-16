Soirée choucroute Salle des fêtes Argentonnay
Soirée choucroute Salle des fêtes Argentonnay samedi 21 février 2026.
Soirée choucroute
Salle des fêtes LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Soirée choucroute organisée par le comité des fêtes de La Chapelle Gaudin.
Uniquement sur réservation au 06.79.51.36.98, avant le 13 février. .
Salle des fêtes LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 51 36 98 comitedesfetes.lachapellegaudin@gmail.com
English : Soirée choucroute
