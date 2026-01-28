Soirée choucroute

Baudres Indre

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Soirée choucroute

Le club de gym de Baudres vous invite à une soirée choucroute conviviale à la salle des fêtes de Baudres.

Rendez-vous à partir de 20h pour partager un moment gourmand et chaleureux.

Réservation obligatoire jusqu’au 14 février.

Venez nombreux profiter d’une belle soirée dans une ambiance festive et amicale ! 27 .

Baudres 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 76 86 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sauerkraut evening

L’événement Soirée choucroute Baudres a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Levroux