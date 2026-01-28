Soirée choucroute Baudres
Soirée choucroute Baudres samedi 21 février 2026.
Baudres Indre
Tarif : 27 – 27 – EUR
27
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Le club de gym de Baudres vous invite à une soirée choucroute conviviale à la salle des fêtes de Baudres.
Rendez-vous à partir de 20h pour partager un moment gourmand et chaleureux.
Réservation obligatoire jusqu’au 14 février.
Venez nombreux profiter d’une belle soirée dans une ambiance festive et amicale ! 27 .
Baudres 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 76 86 79
English :
Sauerkraut evening
L’événement Soirée choucroute Baudres a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Levroux