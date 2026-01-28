Soirée choucroute Baudres

Soirée choucroute Baudres samedi 21 février 2026.

Baudres Indre

Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21

2026-02-21

Le club de gym de Baudres vous invite à une soirée choucroute conviviale à la salle des fêtes de Baudres.
Rendez-vous à partir de 20h pour partager un moment gourmand et chaleureux.

Réservation obligatoire jusqu’au 14 février.
Venez nombreux profiter d’une belle soirée dans une ambiance festive et amicale ! 27  .

Baudres 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 76 86 79 

English :

Sauerkraut evening

