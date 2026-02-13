Soirée Choucroute Beaux

Soirée Choucroute

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Sur réservation et 16 € sans réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez déguster une bonne choucroute et continuer la soirée avec une animation musicale proposée par Betty Animation ! Tombola avec de nombreux lots !

Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 62 58 96 apebeauxveyrines@gmail.com

English :

Come and enjoy a delicious sauerkraut and continue the evening with musical entertainment provided by Betty Animation! Tombola with lots of prizes!

