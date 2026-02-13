Soirée Choucroute Beaux
Soirée Choucroute Beaux samedi 28 mars 2026.
Soirée Choucroute
Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Sur réservation et 16 € sans réservation
Début : 2026-03-28 19:00:00
Venez déguster une bonne choucroute et continuer la soirée avec une animation musicale proposée par Betty Animation ! Tombola avec de nombreux lots !
Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 62 58 96 apebeauxveyrines@gmail.com
English :
Come and enjoy a delicious sauerkraut and continue the evening with musical entertainment provided by Betty Animation! Tombola with lots of prizes!
