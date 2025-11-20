Soirée choucroute Salle des fêtes Berd’huis
Soirée choucroute Salle des fêtes Berd’huis samedi 14 février 2026.
Soirée choucroute
Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis Orne
Soirée choucroute à la salle des fêtes, organisée par le comité des fêtes.
Sur réservation. .
Salle des fêtes 30B Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 32 41 94 64
