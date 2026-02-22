Soirée choucroute Campouriez

Soirée choucroute

BANHARS Campouriez Aveyron

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le comité des fêtes de Banhars organise une soirée choucroute samedi 7 mars à 20h30 à la salle des fêtes. Elle sera animée par Nicolas Puechmaille (accordéon/chant).

Menu salade composée, choucroute, fromage, dessert.

Réservation au 06 71 10 02 27 14 .

BANHARS Campouriez 12140 Aveyron Occitanie +33 6 71 10 02 27

English :

The Banhars Fete Committee is organizing a sauerkraut evening on Saturday March 7 at 8.30pm in the Salle des Fêtes. Nicolas Puechmaille will play accordion and sing.

