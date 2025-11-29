SOIRÉE CHOUCROUTE

Capestang Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Soirée choucroute

Animation ambiance assurée, défilé sur le thème de l’espoir par nos artistes locaux

Vente boissons

Repas choucroute, fromage, dessert .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 84 76 23 03

English :

Sauerkraut evening

Live entertainment, parade on the theme of hope by our local artists

Drinks for sale

German :

Abend mit Sauerkraut

Für stimmungsvolle Unterhaltung ist gesorgt, Parade zum Thema Hoffnung von unseren lokalen Künstlern

Getränkeverkauf

Italiano :

Serata dei crauti

Intrattenimento dal vivo, sfilata sul tema della speranza a cura dei nostri artisti locali

Vendita di bevande

Espanol :

Noche de chucrut

Animación en directo, desfile sobre el tema de la esperanza a cargo de nuestros artistas locales

Venta de bebidas

