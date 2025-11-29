SOIRÉE CHOUCROUTE Capestang
SOIRÉE CHOUCROUTE Capestang samedi 29 novembre 2025.
SOIRÉE CHOUCROUTE
Capestang Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Soirée choucroute
Animation ambiance assurée, défilé sur le thème de l’espoir par nos artistes locaux
Vente boissons
Repas choucroute, fromage, dessert .
Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 84 76 23 03
English :
Sauerkraut evening
Live entertainment, parade on the theme of hope by our local artists
Drinks for sale
German :
Abend mit Sauerkraut
Für stimmungsvolle Unterhaltung ist gesorgt, Parade zum Thema Hoffnung von unseren lokalen Künstlern
Getränkeverkauf
Italiano :
Serata dei crauti
Intrattenimento dal vivo, sfilata sul tema della speranza a cura dei nostri artisti locali
Vendita di bevande
Espanol :
Noche de chucrut
Animación en directo, desfile sobre el tema de la esperanza a cargo de nuestros artistas locales
Venta de bebidas
