Soirée choucroute chemin du Nilestrec Carnac

Soirée choucroute

chemin du Nilestrec Salle du Ménec Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

À 19h sur place et à 18h30 à emporter. Le Comité de jumelage Illertissen Carnac Plouharnel La Trinité-sur-Mer organise une soirée choucroute avec animation musicale

Réservation et paiement obligatoires avant le 28 février. .

chemin du Nilestrec Salle du Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 82 80 97 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée choucroute Carnac a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon