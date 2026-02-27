Soirée Choucroute

Castandet Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée choucroute organisé par l’Association des Amis de HOMBOURG à la salle des fêtes de Castandet. Comme d’habitude, nos amis les alsaciens de HOMBOURG nous ferons la plaisir de cuisiner cette choucroute. .

Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 06 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Choucroute

L’événement Soirée Choucroute Castandet a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Grenade