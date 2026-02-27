Soirée Choucroute Castandet
Soirée Choucroute Castandet samedi 28 mars 2026.
Soirée Choucroute
Castandet Landes
Soirée choucroute organisé par l’Association des Amis de HOMBOURG à la salle des fêtes de Castandet. Comme d’habitude, nos amis les alsaciens de HOMBOURG nous ferons la plaisir de cuisiner cette choucroute. .
Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 06 68
