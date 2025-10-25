Soirée choucroute Chaource

Soirée choucroute Chaource samedi 25 octobre 2025.

Samedi 25 octobre CHAOURCE Soirée choucroute. A partir de 19h30 à la salle des fêtes.

Soirée choucroute du comité de jumelage de Chaource.

Apéritif offert, choucroute, fromage, dessert/café

22€ par adulte

15€ par enfant (- 10 ans)

Réservation avant le 15 octobre, par téléphone +33 (0)6 86 55 12 00 ou par mail jumechaourcois@gmail.com 22 .

33 Rue des Tanneries Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 86 55 12 00 jumechaourcois@gmail.com

