Soirée choucroute Salle d’accueil et d’animation Chomelix
Soirée choucroute Salle d’accueil et d’animation Chomelix samedi 7 février 2026.
Soirée choucroute
Salle d’accueil et d’animation Route d’Estables Chomelix Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Venez participer à la soirée choucroute des pompiers à partir de 19h30.
Au menu choucroute, fromage, tarte aux pommes et café.
Uniquement sur réservation avant le 4 février.
Repas servis sur place ou à emporter ou livrés à domicile dans un rayon de 10km.
.
Salle d’accueil et d’animation Route d’Estables Chomelix 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 89 30 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for the firefighters’ sauerkraut evening from 7:30pm.
Menu: sauerkraut, cheese, apple pie and coffee.
Reservations required by February 4.
Meals served on site or to take away, or home delivery within a 10km radius.
L’événement Soirée choucroute Chomelix a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay