Soirée choucroute Salle d’accueil et d’animation Chomelix

Soirée choucroute

Salle d’accueil et d’animation Route d’Estables Chomelix Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez participer à la soirée choucroute des pompiers à partir de 19h30.

Au menu choucroute, fromage, tarte aux pommes et café.

Uniquement sur réservation avant le 4 février.

Repas servis sur place ou à emporter ou livrés à domicile dans un rayon de 10km.

.

Salle d’accueil et d’animation Route d’Estables Chomelix 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 89 30 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for the firefighters’ sauerkraut evening from 7:30pm.

Menu: sauerkraut, cheese, apple pie and coffee.

Reservations required by February 4.

Meals served on site or to take away, or home delivery within a 10km radius.

L’événement Soirée choucroute Chomelix a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay