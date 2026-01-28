Soirée Choucroute

Coutures Dordogne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Soirée choucroute potage, pâté de sanglier, choucroute, fromage, dessert, café, vin rouge, vin blanc et 1 verre de bière offert par personne Tarifs adulte 20 €, enfant de 8 à 12 ans 10 €, gratuit pour les moins de 8 ans. Plus d’infos et réservations avant le 03 février au 07 87 67 98 79.

Coutures 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 67 98 79

English : Soirée Choucroute

Sauerkraut evening: soup, wild boar pâté, sauerkraut, cheese, dessert, coffee, red wine, white wine and 1 complimentary glass of beer per person Prices: adults 20?, children aged 8 to 12 10?, free for children under 8. Further information and reservations before February 03 at 07 87 67 98 79.

