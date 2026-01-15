Soirée choucroute dansante Nontron
Soirée choucroute dansante Nontron samedi 31 janvier 2026.
Soirée choucroute dansante
Salle des fêtes Nontron Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Choucroute garnie, dessert, café et un verre de bière offert. Réservation avant le 28/01/2026.
Salle des fêtes Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 03 32 80
English : Soirée choucroute dansante
Sauerkraut, dessert, coffee and a free glass of beer. Reservations by 28/01/2026.
