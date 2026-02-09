Soirée Choucroute des Déshydratés

Guilly Loiret

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

– par le Motio Club des Déshydratés

Au menu Kir Choucroute Fromage Dessert Café 28 .

Guilly 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 14 49 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Choucroute des Déshydratés Guilly a été mis à jour le 2026-02-05 par OT SULLY-SUR-LOIRE