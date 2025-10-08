Soirée choucroute des producteurs Brasserie Petitdemange Talant
Soirée choucroute des producteurs Brasserie Petitdemange Talant mercredi 8 octobre 2025.
Soirée choucroute des producteurs
Brasserie Petitdemange 20 Boulevard des Clomiers Talant Côte-d’Or
Début : 2025-10-08 18:00:00
fin : 2025-10-08 22:00:00
2025-10-08
L’association Le Talant des producteurs vous propose sa choucroute des producteurs cuisinée par La note du colibri avec la viande de la ferme Gallien, place limitée réservation conseillée, 15€ l’assiette de choucroute garnie.
letalantdesproducteurs@gmail.com .
Brasserie Petitdemange 20 Boulevard des Clomiers Talant 21240 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté letalantdesproducteurs@gmail.com
English : Soirée choucroute des producteurs
German : Soirée choucroute des producteurs
Italiano :
Espanol :
