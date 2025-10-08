Soirée choucroute des producteurs Brasserie Petitdemange Talant

Brasserie Petitdemange 20 Boulevard des Clomiers Talant Côte-d’Or

Début : 2025-10-08 18:00:00

fin : 2025-10-08 22:00:00

2025-10-08

L’association Le Talant des producteurs vous propose sa choucroute des producteurs cuisinée par La note du colibri avec la viande de la ferme Gallien, place limitée réservation conseillée, 15€ l’assiette de choucroute garnie.

