Soirée choucroute des sapeurs pompiers Vars

Soirée choucroute des sapeurs pompiers

Salle des fêtes Vars Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-28 19:30:00

2026-02-28

Les sapeurs-pompiers de Oyrières Vars Ecuelle vous invitent à une soirée choucroute. Réservation avant le 20/02. .

Salle des fêtes Vars 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 13 25

English : Soirée choucroute des sapeurs pompiers

