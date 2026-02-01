Soirée choucroute des sapeurs pompiers Vars
Soirée choucroute des sapeurs pompiers Vars samedi 28 février 2026.
Soirée choucroute des sapeurs pompiers
Salle des fêtes Vars Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Les sapeurs-pompiers de Oyrières Vars Ecuelle vous invitent à une soirée choucroute. Réservation avant le 20/02. .
Salle des fêtes Vars 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 13 25
English : Soirée choucroute des sapeurs pompiers
