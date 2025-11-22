Soirée choucroute Salle des fêtes Dornes

Soirée choucroute

Début : 2025-11-22 19:30:00

Ambiance festive et saveurs d’Alsace garanties ! Venez partager une soirée conviviale autour d’une délicieuse choucroute, suivie d’une soirée dansante pour prolonger la fête dans la bonne humeur

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 31 92

English :

Festive atmosphere and Alsatian flavours guaranteed! Join us for a convivial evening of delicious sauerkraut, followed by a dance party to keep the party going!

German :

Festliche Stimmung und elsässische Aromen garantiert! Genießen Sie einen geselligen Abend mit einem köstlichen Sauerkraut, gefolgt von einem Tanzabend, um das Fest in guter Stimmung zu verlängern

Italiano :

Un’atmosfera festosa e i sapori dell’Alsazia garantiti! Venite a godervi una serata conviviale a base di deliziosi crauti, seguita da balli per continuare la festa!

Espanol :

Ambiente festivo y sabores alsacianos garantizados Venga a disfrutar de una agradable velada de delicioso chucrut, seguida de baile para que la fiesta no pare

