Soirée choucroute Salle des fêtes Dornes samedi 22 novembre 2025.
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
Ambiance festive et saveurs d’Alsace garanties ! Venez partager une soirée conviviale autour d’une délicieuse choucroute, suivie d’une soirée dansante pour prolonger la fête dans la bonne humeur
Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 31 92
English :
Festive atmosphere and Alsatian flavours guaranteed! Join us for a convivial evening of delicious sauerkraut, followed by a dance party to keep the party going!
German :
Festliche Stimmung und elsässische Aromen garantiert! Genießen Sie einen geselligen Abend mit einem köstlichen Sauerkraut, gefolgt von einem Tanzabend, um das Fest in guter Stimmung zu verlängern
Italiano :
Un’atmosfera festosa e i sapori dell’Alsazia garantiti! Venite a godervi una serata conviviale a base di deliziosi crauti, seguita da balli per continuare la festa!
Espanol :
Ambiente festivo y sabores alsacianos garantizados Venga a disfrutar de una agradable velada de delicioso chucrut, seguida de baile para que la fiesta no pare
